Kerry Katona (Atomic Kitten) : Sa fille annonce qu'elle est une sorcière !

L'Eternal Flame n'est pas près de s'éteindre. Le feu brûle dans les pupilles de Lilly McFadden, la fille de Kerry Katona - Atomic Kitten -, qui vient d'annoncer au monde entier qu'elle était une sorcière. Dans une interview accordée à OK!, la jeune britannique de 18 ans a accepté d'en dire davantage à propos de ses pratiques ésotériques et de leurs origines. "Je me souviens que je suis allée dans la forêt et je me suis perdue dans un passage que je n'avais jamais vu auparavant, explique-t-elle. Et il y avait un arbre avec une petite trace de brûlure sur le tronc. C'était un symbole païen. J'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur la Wicca."

Bien sûr, la Wicca ne se résume pas qu'à ses affinités avec l'art de la magie. Elle est surtout une "magnifique" et "généreuse" religion, comme le précise Lilly McFadden : "Je jette des sorts pour toutes sorte de choses. Pour mon propre développement personnel, pour une bonne nuit de sommeil, pour protéger ma famille." Elle est d'ailleurs loin d'être seule à avoir rejoint la communauté en Angleterre. La jeune fille a intégré une assemblée de sorcières et rencontre ses consoeurs presque tous les jours. Pour les trouver, elle se serait simplement rendue dans la rue et aurait demandé aux passants s'ils faisaient partie du mouvement. Il n'était donc pas sorcier de se faire des amis...