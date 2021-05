Kev Adams a-t-il organisé une soirée clandestine dans un 5 étoiles ? Lourds soupçons...

Kev Adams ferait partie des millions de Français frustrés par les restrictions instaurées par le gouvernement pour empêcher la propagation de la Covid-19. À la différence de beaucoup d'autres, il aurait usé de son influence pour les contourner. L'humoriste et comédien de 29 ans est soupçonné d'avoir organisé une soirée dans un prestigieux hôtel parisien...

L'info est signée Mediapart. Vendredi 14 mai 2021, le site a publié une enquête sur les agissements de différents palaces parisiens reconvertis en restaurants clandestins. Kev Adams ferait partie des clients privilégiés qui contournent la fermeture des restaurants et des lieux de réceptions. Le 20 février dernier, l'humoriste aurait organisé un repas suivi d'une soirée privée au Fauchon, un hôtel cinq étoiles situé au 4, Boulevard Malesherbes, dans le 8e arrondissement de Paris. Une dizaine de personnes aurait assisté à la fête illégale. À ce jour, les rassemblements sont toujours limités à 6.

En principe, seuls les room services du Fauchon et des autres établissements mis en cause peuvent continuer à servir, pour les clients logeant sur place. En réalité, des personnes y réservent des chambres et les transforment en restaurants ou salles de fêtes pour organiser des déjeuners, des dîners ou des cocktails. Des employés de ces grands hôtels se sont exprimés auprès de Mediapart. "C'est insupportable de voir que des personnes, parce qu'elles ont l'argent et les bons contacts, peuvent continuer à faire ce que tout le reste de la population n'a pas le droit de faire", a déclaré l'un d'eux.