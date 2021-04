Christophe Leroy et la défense lunaire de Pierre-Jean Chalençon : "Ferme ta gueule, tu fais quoi là ?"

Du nouveau dans l'affaire des dîners clandestins. Après un passage en garde à vue avec son ami Pierre-Jean Chalençon, le chef Christophe Leroy s'est livré dans une grande interview à BFMTV, réalisée samedi matin et diffusée dimanche 11 avril 2021 dans la soirée. Il assume désormais son "erreur" et promet de "faire face" si jamais il venait à être condamné.

"C'est une erreur, rien de grave, je n'aurais pas dû. Surtout vu de l'extérieur. Il ne s'est rien passé au palais Vivienne. Je peux comprendre le ressenti : le caviar, le champagne, le cuisinier du show-business et on en fait, on en fait... Je peux comprendre. C'est très mal perçu, c'est maladroit. Le président a parlé la veille, on a eu des annulations... Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Il aurait fallu annuler cette conférence", estime désormais Christophe Leroy.

L'ancien chef de Johnny Hallyday a ensuite expliqué que le palais Vivienne - malgré sa capacité d'accueil - restait une résidence privative. "D'abord c'est chez Pierre-Jean Chalençon, c'est son lieu privé. On parle de palais, mais avant-tout c'est son lieu privé, c'est chez-lui. Il y vit. Il a voulu montrer son lieu, moi j'y ai emmené mon savoir-faire. Ce n'était pas le bon timing", reconnait Christophe Leroy.

Lorsque le journaliste rappelle que 38 personnes (sans le personnel) étaient rassemblées au palais Vivienne, le cuisiner interroge : "Beaucoup de gens ont des appartements de 565 m2 ?".