Kev Adams "hyper impressionné" face à Sophie Davant et Nagui au Téléthon 2022

Les 2 et 3 décembre prochain, Kev Adams sera le parrain du Téléthon 2022. L'humoriste et comédien s'engage aux côtés des chercheurs, des familles et des milliers de bénévoles mobilisés partout en France et à l'étranger dans le combat contre les maladies rares. Invité à la conférence de presse du Téléthon 2022 à Paris le 21 octobre 2022, l'humoriste a pu croiser Cyril Féraud, Sophie Davant, Samuel Étienne mais aussi Nagui, animateurs de l'émission caritative.

J'étais hyper impressionné et déjà très fier d'y être

"Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis touché et fier d'endosser ce rôle. (...) Ensemble, on ne lâchera rien pour donner aux chercheurs les moyens d'aller encore plus vite et de remporter des nouvelles victoires !", a-t-il confié, très fier. Nostalgique, l'ex d'Iris Mittenaere a également rappelé qu'il avait fait ses premiers pas sur le petit écran grâce au Téléthon. "Le plateau du Téléthon a été une de mes premières télés, j'étais hyper impressionné et déjà très fier d'y être", a-t-il indiqué.