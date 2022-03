Kev Adams : L'ex d'Iris Mittenaere en couple avec une autre Miss France ?

Kev Adams aurait-il caché le plus important à ses fans ? Il semblerait que oui à en croire le magazine Ouah. Le média affirme que l'humoriste et Diane Leyre, actuelle Miss France, vivent une passion secrète depuis des semaines. Les tourtereaux passeraient le plus de temps possible ensemble. Kev Adams a donc pris son téléphone pour réagir à la rumeur et s'est adressé à ses fans via TikTok et Instagram avec, évidemment, beaucoup de second degré.

"Les gars, nouveau numéro de 'Je ne suis pas au courant de ma propre vie'. [...] Je ne comprends pas. Il n'y a qu'à moi que ça arrive de ne pas être au courant de ma propre vie. On m'apprend des trucs sur ma vie", explique-t-il en rigolant et en se moquant bien évidemment de cette fausse information avec l'un de ses amis. Dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient, l'ami de Kev Adams a même fouillé les moindres recoins de la pièce, Diane Leyre étant forcément présente si elle est censée être collée non stop à la star d'Aladdin.

Mais sans surprise, pas de Diane Leyre cachée dans un placard ou dans la salle de bain. En réagissant de cette façon, Kev Adams dément toute relation, n'en déplaise à ceux que leur couple faisait déjà rêver. Ce n'est pas la première fois qu'on lui prête une histoire avec une reine de beauté. En 2017, le comédien partageait la vie d'Iris Mittenaere, aujourd'hui en couple avec Diego El Glaoui.