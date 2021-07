Kiefer Sutherland cambriolé : les voleurs repartent avec un étonnant butin

Les faits se sont déroulés il y a quelques semaines en arrière, à Los Angeles, comme l'a rapporté le site TMZ samedi 3 juillet 2021. Alors que Kiefer Sutherland était au côté de son paysagiste afin de rénover son jardin, sa maison était en même temps visitée par des individus mal intentionnés. Bien que l'acteur de 54 ans était sur place, ces derniers se sont tout de même faufilés dans sa propriété en vue de dérober un butin pour le moins... original. Alors qu'ils auraient pu voler des biens d'une valeur beaucoup plus importante, ces derniers se sont enfuis avec quelques équipements du paysagiste. À savoir quelques outils : un désherbeur, ainsi qu'un taille-haie d'une valeur de 1500 dollars.

Toutefois, bien que le vol se soit déroulé en toute impunité alors quel'ex de Julia Roberts était sur les lieux, cela n'a pas échappé aux diverses caméras de surveillance présentes sur place. Par ailleurs, le média a également rapporté que les voleurs n'avaient visiblement aucune idée de la personne qu'ils étaient en train de dérober. Concernant les suites judiciaires de cette affaire, la police a ouvert une enquête mais aucune arrestation n'a encore eu lieu. Il faut croire que pour l'instant, les malfrats n'ont pas encore été identifiés.

Depuis l'arrêt de la série 24 heures chrono, l'acteur d'origine canadienne n'a pas fait une croix sur sa carrière. Bien au contraire ! En 2016, il a d'ailleurs dévoilé son premier album studio intitulé Down in a Hole. Toujours aussi passionné par le cinéma, ce dernier a, la même année, intégré le casting de la série Designated Survivor où il y a interprété le rôle de Tom Kirkman (série arrêtée par Netflix en 2019, ndlr).

Cependant, durant une récente interview accordée à People, en août 2020, Kiefer Sutherland n'a pas hésité à rappeler à quel point il serait ravi d'endosser à nouveau son rôle de Jack Bauer. "Si quelqu'un arrive à imaginer une histoire géniale qui peut être racontée en deux heures pour un film ou si c'est une super idée de saison, je suis toujours ouvert à ça", avait-il expliqué. Et de poursuivre : "Tant que je me sens capable d'apporter quelque chose à la série, alors je suis ouvert à l'idée. À ce stade de ma vie, c'est le cas. Faire une série ou un film est un sport d'équipe qui nécessite que tous les joueurs se retrouvent. Donc, on verra ce qui se passera".