Kim Glow transformée physiquement : son père gêné, "ce n'est pas ma fille"

Kim Glow est passée de jeune étudiante en droit à candidate de télé-réalité. Et le changement a été brutal pour ses proches. La jolie brune discrète s'est donné, dans Les Marseillais et Les Anges, une image de bimbo écervelée. Un choix que son père Henri a eu du mal à accepter. Devant les caméras de TFX, il témoigne pour la première fois.

Augmentation mammaire, implants fessiers, liposuccion, injections... Kim Glow, Sophie Laune de son vrai nom, a subi diverses opérations de chirurgie esthétique et cela n'a pas fait plaisir à son père, qui a fait carrière dans l'armée comme béret vert. "Physiquement, nous, on l'a conçue parfaite. C'était un beau bébé, une belle jeune fille qui a commencé à faire de la danse très tôt. Puis est venue cette transformation physique...", lâche Henri qui a élevé sa tendre Sophie dans la rigueur et les valeurs militaires. "Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ?", s'est-il questionné en découvrant la nouvelle apparence de sa fille.

Henri, le papa de la star : "Kim Glow, ce n'est pas ma fille"

De son côté, l'ancienne meilleure amie de Shanna Kress a senti la réticence de son père à son égard après être passée sur le billard. "Quand j'ai refait ma poitrine, pendant un mois, tu ne m'as plus regardée, lance-t-elle à son papa. Tu me parlais pas, tu ne me regardais pas, tu m'ignorais, j'étais invisible. J'avais peur que tu me parles plus jamais, mais après, c'est passé."

Et l'ancien militaire d'expliquer : "Je suis quelqu'un de discret, d'assez renfermé. J'ai fait un blocage quelque part. Kim Glow, pour moi, c'est un personnage, ce n'est pas ma fille." À l'écran, Henri ne reconnaissait pas sa Sophie. "Il me connaît mieux que personne, et quand il regardait la télé, il ne me reconnaissait pas, regrette Kim Glow. Personne ne me reconnaissait, en fait."

Aujourd'hui, Henri souhaite un tout autre avenir pour sa fille, loin de la télé-réalité. "J'espère qu'elle va percer dans un milieu un peu plus crédible à mes yeux", conclut-il, évoquant une éventuelle carrière de danseuse "parce que c'est comme ça qu'elle a commencé".