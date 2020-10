Kim Kardashian pose en bikini pour ses 40 ans, prête à casser Instagram !

Kim Kardashian sait comment affoler la Toile et les réseaux sociaux. Fière de son corps, qui a connu quelques retouches grâce à des chirurgiens esthétiques, la star américaine de télé-réalité en fait bon usage pour sa propre communication. Si vous pensiez qu'elle prendrait la pose devant des bougies ou des ballons pour ses 40 ans, c'était mal la connaitre. Pour célébrer ce nouveau palier, elle a pris la pose en bikini.

Sur son compte Instagram où elle possède pas moins de 190 millions d'abonnés - ce qui fait d'elle la 6e personnalité la plus suivie au monde - Kim Kardashian a donc publié une flopée de photos d'elle, les pieds dans l'eau et sous le soleil. Lundi 26 octobre 2020, elle s'est affichée en tout petit bikini - sans aucun doute issu de sa collection de sous-vêtements SKIMS -, lunettes de soleil XXL sur le nez et bandana dans les cheveux, prenant la pose avec décontraction. "Voilà, c'est ça 40 ans !", a-t-elle sobrement commenté en légende de sa publication. Des photos torrides au coeur d'un automne froid et pluvieux salués par ses fans et même sa soeur Kendall Jenner qui a répondu : "Mais oui clairement !"

A peine deux petites heures après son apparition sur Instagram, cette publication s'offrait déjà un beau buzz avec 3,5 millions de likes. De quoi casser la plateforme comme elle l'avait fait en 2014 avec ses photos pour Paper, le fessier ultra rebondi et champagne à la main, cassant volontiers Internet ? A voir jusqu'où monte la jauge des likes de la jolie brune.

Kim Kardashian, dont la télé-réalité familiale L'Incroyable Famille Kardashian va prendre fin, a sans doute aussi fêté son anniversaire avec son clan. Son mari, le rappeur Kanye West, s'est lancé dans une folle campagne pour l'élection présidentielle américaine et se déplace un peu partout dans le pays. Elle ne semble pas particulièrement impliquée dans ce projet loufoque... Le couple a eu quatre enfants : North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an).