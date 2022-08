Kim Kardashian : Sa technique très spéciale pour avoir un ventre plat...

"Je n'ai jamais rien fait"

Considérée parfois comme l'une des plus belles femmes du monde, Kim Kardashian porte une attention particulière à son corps. Toutefois, dans une interview accordée au magazine Allure, la maman de North (9 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans) et Psalm (3 ans) a avoué n'avoir jamais fait d'opérations chirurgicales sur son visage (mouais). "Je n'ai jamais rempli ni l'un ni l'autre jamais... Je n'ai jamais rempli mes joues. Je n'ai jamais rempli mes lèvres (...) Je n'ai jamais eu d'extensions de cils. Je n'ai jamais rien fait. J'ai juste un peu de mascara sur moi aujourd'hui", avait-t-elle expliqué. En couple avec le jeune humoriste Pete Davidson depuis novembre 2021, l'ex de Kanye West a évoqué un point commun avec son fiancé dans l'émission de Jimmy Fallon, The Tonight Show en juin dernier : "On va chez les dermatologues ensemble, on injecte nos boutons ensemble en même temps. Le dermatologue est comme, "Est-ce que c'est contagieux? Vous avez toujours des boutons en même temps", a-t-elle exprimé.