Injections, laser, botox... : Kim Kardashian révèle les opérations de chirurgie esthétique de son visage

Depuis la sortie de sa sextape avec R&B Ray J en 2007, difficile de savoir ce que Kim Kardashian a subi comme opération de chirurgie esthétique. Rhinoplastie, lifting, botox... ? La maman de North, Saint, Chicago et Psalm a accepté de dévoiler les secrets de sa beauté à la rédactrice Danielle Pergament du magazine Allure. Comme on pouvait s'y attendre, l'ex-femme de Kanye West assure n'avoir presque rien retouché sur son visage. Si elle assume avoir eu recours à "un peu de Botox" et à des traitements au laser, elle explique s'être "calmée" et n'avoir jamais injecté "de produit de comblement".

Je n'ai jamais rien fait

Ses lèvres XXL non plus n'ont donc jamais été retouchées par une éventuelle injection d'acide hyaluronique, ni ses joues. "Pas de produit de comblement. Je n'ai jamais rempli ni l'un ni l'autre, jamais... Je n'ai jamais rempli mes joues. Je n'ai jamais rempli mes lèvres", confie-t-elle à la journaliste. Et si la mode des extensions de cils fait fureur chez de nombreuses personnalités, Kim explique n'y avoir jamais eu recours : "Non. Je n'ai jamais eu d'extensions de cils. Je n'ai jamais rien fait. J'ai juste un peu de mascara sur moi aujourd'hui".