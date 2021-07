Kim Kardashian : Son sosie au coeur d'une affaire de blanchiment d'argent

Tara Hanlon, 30 ans, a écopé de deux ans et dix mois de prison pour blanchiment d'argent et enlèvement de biens appartenant à l'Angleterre et au Pays de Galles, lundi 26 juillet. La jolie brune, fan de Kim Kardashian, a été arrêtée en octobre 2020 à l'aéroport d'Heathrow, à Londres avec plus d'un million d'euros en liquide dans ses valises, alors qu'elle souhaitait se rendre à Dubaï !

La jeune londonienne, qui habite Leeds dans le Yorshire, travaille dans une agence de recrutement. Fan de la star Kim Kardashian, elle était allée loin pour lui ressembler. Côté vie privée, Tara Hanlon aime faire la fête, fait fréquemment des allers-retours entre l'Angleterre et Dubaï. Une vie tout à fait banale, du moins en apparence.

Selon les informations du DailyMail, la police a découvert dans les bagages de Tara Hanlon des liasses de billets, consciencieusement rangées dans des sacs sous vide, recouverts de café moulu afin de ne pas attirer l'attention des chiens renifleurs. En tout, c'est près d'un million d'euros en liquide qui a été saisi : un record qui n'est que la face immergée de l'iceberg !

Kim Kardashian : son "sosie" anglais est une mule !

En effet, Tara Hanlon a entrepris plusieurs voyages entre l'Angleterre et les Emirats Arabes Unis : au total, elle aurait déplacé cinq millions d'euros pour le compte d'une mystérieuse Michelle Clerk, rencontrée à Leeds il y a quatre ans, comme l'explique Metro UK. Tara Hanlon a été séduite par l'offre de cette femme installée aux Emirats, qui l'a également incitée à ouvrir un salon de coiffure afin qu'un comptable puisse blanchir son argent ! Attirée par les sommes astronomiques qu'elle engendre grâce à ces voyages, Tara Hanlon s'est même mise à recruter des personnes pour travailler pour Michelle Clerk, leur présentant le concept comme étant un travail de rêve ! Pour chaque aller-retour entre Londres et Dubaï, la jeune femme empochait 3 000 euros.

Tara Hanlon a plaidé coupable de blanchiment d'argent et a expliqué à la Cour d'Isleworth Crown, le 26 juillet, que ce travail lui servait à rembourser des dettes. Son avocat a avancé que l'accusée était fragile lorsqu'elle a été approchée par Mme Clerk, puisqu'elle venait de perdre sa mère.