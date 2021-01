Kim Kardashian trompée par Kanye avec un homme ? Kris Jenner menace avec des actions en justice

Ava Louise est une personnalité singulière sur TikTok. En mars 2020, la jeune américaine avait gagné une certaine notoriété grâce à une courte vidéo d'elle en train de lécher le rabattant des toilettes d'un avion. Un buzz en pleine pandémie. Qui aurait cru que quelques mois plus tard, elle soit l'une des pièces centrales de la séparation de Kim Kardashian et de Kanye West. Lorsque la nouvelle d'un divorce entre les deux stars s'est confirmée, Ava Louise a expliqué dans une vidéo que le rappeur tromperait son épouse avec un "influenceur beauté masculin très célèbre", citant des sources en béton.

Des millions de vues, autant de tweets et d'articles plus tard, tout le monde a supposé que Jeffree Star était cette personne. Ayant déménagé dans le Wyoming - où Kanye a installé son QG de campagne et les bureaux de Yeezy - , de nombreuses personnes ont cru à la rumeur. Après avoir joué de ce shot de notoriété mondiale, Jeffree Star a démenti être l'amant de Kanye West dans une vidéo.

Mais toute cette histoire a eu des répercutions sur la santé mentale de Kim Kardashian, qui a subi cette période dans l'humiliation. Pour protéger sa fille et la réputation de sa famille, Kris Jenner n'a pas hésité à se montrer menaçante. "Nous ne savons pas qui est cette personne et n'avons pas encore pris d'actions légales. Malgré tout, si elle continue à diffuser des mensonges dans une tentation désespérée de recevoir de l'attention - ce qu'elle a admis publiquement - alors nous n'aurons pas d'autre choix que de l'attaquer en justice", a affirmé un représentant de la momager auprès de TMZ.com.

"Créer de fausses histoires afin de s'enrichir et avoir de l'attention a un effet direct sur la vie des gens, et ce n'est pas normal. Peut-être aurait-elle du dépenser ce temps en s'occupant d'elle et de ses problèmes ?", a questionné cette même source.

Depuis cette folle rumeur, Ava Louise a publié une dizaine de vidéos d'elle blaguant au sujet de ces éventuelles poursuites judiciaires.