Kirstie Alley morte à 71 ans, ses proches révèlent enfin la cause du drame

Elle nous a fait rire, elle nous a fait pleurer. Aujourd'hui, le temps est aux larmes. Kirstie Alley, que l'on avait aimée, adorée dans la saga des films Allo maman ici bébé avec John Travolta, mais aussi plus récemment dans la série Scream Queens, signée Ryan Murphy and co, est morte le lundi 5 octobre 2022. Si sa famille a annoncé la nouvelle dans un communiqué officiel, la cause du décès a été divulguée un peu plus tard. Les représentants de la comédienne, disparue à l'âge de 71 ans, ont donc confirmé qu'elle avait succombé à un cancer du colon. Il s'agit d'une forme particulièrement violente de la maladie, puisque ses symptômes apparaissent souvent quand il est déjà trop tard.

Elle était entourée de ses proches

Kirstie Alley avait découvert très récemment qu'elle souffrait d'un cancer. Prise en charge au Moffitt Cancer Center de Tampa, situé près de sa maison de Clearwater, l'actrice a été foudroyée très rapidement par la maladie. "Nous avons la tristesse de vous informer que notre incroyable, forte et tendre maman a disparu après sa bataille, écrit sa famille dans le fameux communiqué. Elle était entourée de ses proches et s'est battue avec beaucoup de courage et de force, nous laissant avec son éternelle joie de vivre. Iconique sur les écrans, elle était encore plus incroyable en tant que maman et grand-mère."

L'amour de notre mère était sans égal

Elle était, effectivement, maman de deux enfants. Mariée à deux reprises, elle avait d'abord adopté William True en 1992 puis Lillie Price en 1995, avec son second époux Parker Stevenson. Divorcée depuis 1997, elle avait connu une nouvelle salve de bonheur en 2016 en devenant grand-mère. "L'amour de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et tous ses animaux, sans parler de sa grande créativité, étaient sans égal et nous ont inspirés à vivre la vie pleinement, comme elle l'a fait", ajoutent sa fille et son fils. Côté carrière, Kirstie Alley s'était faite plus discrète ses dernières années. En 2022, elle avait toutefois participé à la version américaine de Mask Singer, déguisée en bébé mammouth. Toutes nos condoléances à l'entourage de cette merveilleuse actrice...