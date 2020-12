Koh-Lanta 2020, de drôles de séquences coupées au montage : Loïc et Brice balancent

Ce vendredi 4 décembre 2020 est un grand soir pour les trois derniers aventuriers en lice de Koh-Lanta, Les 4 Terres : Loïc, Alexandra et Brice. Et pour cause, après la diffusion de la mythique épreuve des poteaux, ils sauront lequel d'entre eux remporte cette saison du jeu d'aventure.

Une finale très attendue qui survient un an après la fin du tournage sur les îles Fidji. Pas de quoi engendrer l'oubli des souvenirs. Bien au contraire, chaque aventurier garde précieusement en tête son passage sur le Camps, lequel a été parfois marqué par de drôles d'anecdotes. "On a couru après un poulet avec Beka pour le manger... Mais le poulet était plus rapide que deux hommes affamés (rires). Ça devait être beau à voir !", raconte Loïc lors d'une interview pour le Parisien. Une séquence qui, malheureusement pour les téléspectateurs, n'a pas été captée par les caméras.

Brice ne manque pas de petites histoires non plus. Il se souvient pour nos confrères du quotidien : "Au début sur l'île de l'équipe orange, ma tête était posée sur une bûche et Dorian m'a coupé les cheveux... à coups de machette ! Il m'a dit tranquillement : 'On va garder tes cheveux pour allumer le feu'".

La nostalgie sera à coup sûr présente sur le plateau de TF1 ce vendredi soir. L'animateur Denis Brogniart sera rejoint par les douze candidats du jury final. Il s'agit des aventuriers éliminés après la réunification qui ont la lourde tâche de départager les deux finalistes par leurs votes. Seule Marie-France n'a pas pu voter, contrainte à quitter les Fidji avant l'heure.

En outre, et à l'image de toute la saison des 4 Terres, un hommage à Bertrand-Kamal sera réalisé, ce candidat solaire décédé en septembre dernier. Une levée de fonds a même été organisée en son honneur afin de soutenir l'association l'Arc qui finance la recherche contre le cancer.