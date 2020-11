Koh-Lanta 2020 - Fabrice assommé par des cubes : "Même pas mal !", la Toile hilare

C'était un épisode spécial de Koh-Lanta, les 4 Terres que les téléspectateurs de TF1 ont pu regarder le 6 novembre puisque tous les candidats sur l'île se retrouvaient en binôme après avoir pioché une pierre de couleur dans un sac. Par chance, Fabrice a été associé à sa grande complice du Nord, Lola. Sur l'épreuve de confort, ils ont tout donné.

La récompense était alléchante et, pour la savourer, il fallait réussir à récupérer et empiler vingt pièces en colonne et faire en sorte qu'elle tienne debout au moins cinq secondes. Alors que les colonnes de bois de chaque binôme tombaient inévitablement les unes après les autres, Fabrice et Lola ont fini par réussir les premiers à faire tenir la leur sous le décompte de l'animateur Denis Brogniart. Une joie immense pour le duo qui a donné lieu à une scène qui n'a pas manqué d'amuser le public. Alors que Lola sautait dans les bras de son partenaire, leur colonne de bois est tombée sur eux et particulièrement sur la tête de Fabrice. "Attention !", a hurlé l'animateur, trop tard. Une phrase qui risque bien de finir en mème comme son cultissime "Ah !", régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, c'était alors le festival de la blague. "Fabrice qui gagne un brunch et un trauma crânien" ; "Fabrice a gagné l'épreuve de confort et 17 points de suture sur le crâne..." ; "Imaginez Fabrice sort sur trauma crânien et il embarque Lola dans sa chute" ou encore "Fabrice il aime trop se prendre des trucs dans la gueule", peut-on notamment lire. Même l'aventurier a commenté sa mésaventure sur Instagram. En story, alors qu'il partageait des vidéos de l'émission, il a écrit : "Même pas mal ! Dans la victoire, on ne sent pas la douleur. Heureusement, l'euphorie m'a fait oublier la douleur." Plus de peur que de mal donc !

A la fin de cet épisode de Koh-Lanta, c'est le duo formé par Laurent et Alix qui a été éliminé.