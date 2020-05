Koh-Lanta 2020, Inès odieuse avec Moussa : "Là il y avait le contexte"

Et une semaine de plus dans l'aventure ! La belle Inès, candidate déjà marquante de la nouvelle saison de Koh-Lanta, a encore une chance d'aller plus loin sur l'île. Alors que l'épisode a formé des binômes et vu l'élimination surprise de Charlotte et Teheiura, Inès était de son côté liée à Moussa. Entre eux, cela a fait des étincelles ! Sur Instagram, elle a réagi.

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta, Inès était donc liée à Moussa, aussi bien sur l'épreuve de confort que sur celle pour l'immunité au conseil. Dans les deux cas, le duo n'a pas brillé... Lors du confort, qui impliquait un bon repas dans une maison confortable, avec notamment une côte de boeuf à la clef, la jeune femme s'est énervée contre son partenaire, menaçant le colosse de lui "en mettre une" ! Sur son compte Instagram, la candidate a pris la parole pour réagir : "Vous m'avez découvert dans un état de fatigue, de manque de nourriture + je veux la côte de boeuf. Attention les enfants, c'est pas bien de s'énerver comme je l'ai fait ! Mais bon le contexte est particulier. Et mon Moussa, des barres de rires, toi même tu sais fréro", a-t-elle d'abord affirmé.

Et la jeune infirmière, cible régulière d'attaques sur les réseaux sociaux, de poursuivre son explication : "C'est un comportement à ne jamais avoir, dans la vraie vie de tous les jours, là y avait le contexte [c'était le jour de son anniversaire, NDLR]. Moussa je m'entends très bien avec lui, y a pas de problème. C'est notre relation, on se parle mal, ça dure deux minutes." Inès Loucif a aussi remercié les téléspectateurs pour leurs mots quand ils ont appris que c'était son anniversaire. Sur le camp, elle a même reçu "un cadeau" : du riz ramené par Charlotte et Teheiura après leur récompense sur l'épreuve de confort.