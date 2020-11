Koh-Lanta 2021 : Denis Brogniart dévoile son logement inhabituel sur le tournage

Le 30 octobre 2020, c'est son cadre de travail paradisiaque que Denis Brogniart avait dévoilé sur son compte Instagram, dans le but de remonter le moral de ses abonnés qui sont confinés depuis quatre jours. On y découvrait l'animateur prendre la pose sur une plage de sable fin, tout sourire, avec des lunettes de soleil posées sur le nez. Derrière lui, on pouvait apercevoir un ciel presque bleu, une mer turquoise et une île en arrière-plan. "Tournage du prochain Koh-Lanta en cours en Polynésie française. Sites sublimes avec ici sur cette langue de sable, Bora Bora dans mon dos. #monbureaudujour. Pensées et courage pour cette période de confinement qui commence. Ce partage pour vous permettre de garder le moral", avait-il commenté.