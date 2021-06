Koh-Lanta 2021, la finale : qui connaît l'identité du gagnant ?

Après plus d'un mois d'aventure, Koh-Lanta, Les Armes secrètes touche à sa fin. Jonathan, Lucie et Maxine se sont tous les trois qualifiés pour la grande finale lors de l'épreuve d'orientation. Mais le chemin est encore long... Seule certitude : le vainqueur se trouve parmi ces trois candidats. Mais, à quelques heures de l'ultime soirée de ce Koh-Lanta 2021, qui connaît le nom du gagnant ?

Ils sont très peu dans la confidences. Comme chaque année, l'identité du grand vainqueur de Koh-Lanta est soigneusement préservée. En 2019 lors de la saison intitulée Koh-Lanta, La guerre des chefs ou encore l'année suivante dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, la production avait indiqué qu'à peine une poignée de personnes connaissent le nom du candidat gagnant.

Koh-Lanta 2021, la finale : Seules deux personnes connaissent le nom du gagnant

Parmi les privilégiés, on compte Alexia Laroche-Joubert, à la tête d'ALP (Adventure Line Productions), société de production du célèbre jeu diffusé sur TF1 et Julien Magne, directeur des programmes de la boîte. Un huissier de justice, chargé de mener à bien les votes, est également au courant. Et... c'est tout ! En effet, contrairement aux autres conseils habituels, "il n'y a pas de cadreur derrière la caméra qui capte le vote de chaque aventurier" indiquait la productrice à Ciné Télé Revue en 2019.

Et Denis Brogniart dans tout ça ? Les années précédentes, l'animateur phare de TF1 n'était pas mis dans la confidence. Et Alexia Laroche-Joubert elle-même avait confié préférer garder la surprise et découvrir l'identité du gagnant en direct le soir de la finale. Du coup, seuls Julien Magne et l'huissier connaissent réellement le nom du vainqueur.

De leur côté, les aventuriers sont invités à ne pas communiquer leur vote à leurs camarades. Et quand bien même certains le font, les trois finalistes ne connaissent vraiment l'issue du jeu que sur le plateau de TF1, en direct avec Denis Brogniart !

