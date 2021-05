Koh-Lanta 2021 : Lucie menacée, l'émission accusée de trucage... Denis Brogniart monte au créneau

L'épisode de Koh-Lanta 2021 du 7 mai a été mouvementé. Vincent et Laëtitia ont été éliminés après que Lucie a changé le cours du jeu grâce à une arme secrète. Un rebondissement qui est loin d'avoir plu aux internautes. Le lendemain de la diffusion, à l'occasion d'un live, le présentateur Denis Brogniart a donc répondu aux nombreuses critiques.

Le dernier épisode de Koh-Lanta était marqué par les destins liés. Après un tirage au sort, Vincent et Laëtitia ont découvert qu'ils allaient devoir se battre ensemble pour éviter l'élimination. Tous deux étant menacés, car ils se sont retournés contre les jaunes, ils ont tout fait pour trouver un collier d'immunité avant le Conseil. Bingo, l'employée multi-service de 37 ans a mis la main dessus et se sentait donc invincible. Mais elle ignorait qu'au même moment, Lucie mettait la main sur une arme secrète redoutable. Elle lui a permis de donner le fameux collier de Laëtitia à Maxine. Vincent et sa coéquipière ont donc quitté l'aventure

Outrés par la tournure qu'a pris l'épisode, les internautes ont crié au trucage. Nombreux sont également ceux qui ont envoyé des messages virulents à Lucie. Une situation qui ne peut pas durer comme l'a confié Denis Brogniart lors de son live : "Une nouvelle fois, les messages de haine sur les réseaux sont encore extrêmement présents notamment à l'égard de Lucie qui n'a rien demandé de tel, et qui vit difficilement ces moments-là. C'est un jeu. On peut ne pas être d'accord, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, en revanche on n'a pas le droit de porter des propos injurieux, menaçants, d'une calomnie incroyable à qui que ce soit."

L'homme de 53 ans a ensuite répondu à ceux qui affirmaient qu'il y avait eu de la triche : "Vous pouvez avoir votre avis et tant mieux, et je comprends que certains n'ont pas apprécié le bracelet noir, cette arme secrète. C'était la plus dure, la plus difficile (...) Vous me connaissez depuis une vingtaine d'années, je suis en train de tourner le Koh-Lanta des 20 ans. À un moment donné, s'il vous plaît, ne parlez ni de tricherie, ni de trucage, vous avez le droit de penser que cette arme secrète ne vous convient pas (...) Toutes les semaines, y'a des gens qui disent que ça ne va pas, toutes les semaines y'a des gens qui disent qu'il n'auraient pas voté comme les aventuriers de Koh-Lanta, c'est aussi le côté passionnel de cette émission. Je l'entends mais je n'entends pas en revanche certains mots." Un avertissement qui sera, on l'espère, entendu.