Vincent (Koh-Lanta) toujours en froid avec Thomas à cause de sa trahison : "On ne se parle plus"

Difficile de passer à côté de Vincent dans Koh-Lanta 2021 , sur TF1. Chaque vendredi, il régale les téléspectateurs avec sa bonne humeur, ses expressions ou ses petites bourdes. Comme la fois où il a dévoilé son arme secrète alors que ce n'était pas du tout le moment. Lundi 3 mai 2021, l'ancien jaune est revenu sur son aventure dans Touche pas à mon poste sur C8.

C'est toujours aussi naturel et spontané que Vincent a parlé de cette expérience dont il rêvait. "Je me suis préparé physiquement. Je faisais beaucoup de natation je courais aussi pas mal, j'allais à la salle de sport le matin", a-t-il tout d'abord déclaré. Et d'ajouter que s'il remportait l'aventure, il souhaitait offrir une "machine pour les poireaux" à ses parents qui sont agriculteurs. "Je l'ai fait pour eux aussi", a-t-il précisé. Sur le plateau, il a fait l'unanimité auprès des chroniqueurs. Et il est tout autant apprécié du public : "J'ai vécu l'aventure pleinement, mais je ne m'attendais pas à un tel retour. Je suis très touché."

En revanche, il n'a pas fait que des heureux dans son équipe des jaunes. Peu de temps après la réunification, Vincent n'a pas accepté certains coups de pression de ses camarades. Il a donc pris la décision de trahir ses coéquipiers en votant contre Shanice, précipitant ainsi son élimination. Une décision que la principale intéressée, mais aussi Thomas n'a pas digéré. "Je trouve ça dommage parce qu'on est dans un jeu, il faut aussi prendre du recul. On était tous là pour jouer et aller au bout de l'aventure. C'est surtout les coups de pression que j'ai pu recevoir... Lorsque Thomas me fait comprendre que si je ne vote pas Laure, je gicle au prochain conseil, je n'accepte pas. Surtout que je leur avais dit que je ne voterai pas contre elle. Donc je trouve ça dommage qu'on ne se parle plus maintenant. En tout cas là en ce moment avec la diffusion parce qu'on revit l'aventure", a-t-il révélé.

Vincent a aussi pris ses distances de Shanice et de sa grande alliée lors de l'aventure, Myriam. Mais il espère que les tensions finiront par s'apaiser.