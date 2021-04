Koh-Lanta 2021 : Une candidate déjà au casting 18 ans plus tôt, révélations...

Chaque année, ils sont très nombreux à tenter le casting de Koh-Lanta pour très peu de places. Les candidats sélectionnés mesurent alors parfaitement leur chance de faire partie d'une telle aventure. Mais il est arrivé que certains soient amenés à finalement se rétracter. C'est le cas de Magali, aventurière de Koh-Lanta, Les Armes secrètes, dont le profil avait déjà séduit ALP et TF1 par le passé.

Lors d'une interview accordée au site Actu.fr, cette maman solo de 47 ans révèle avoir déjà postulé il y a bien des années... et avoir été retenue ! Participer à Koh-Lanta, "c'est une envie qui date de 2003" pour Magali. "Mais, malgré un appel de la production, je n'avais pas donné de suite car je venais d'apprendre que j'étais enceinte de quinze jours, confie-t-elle. Ensuite, avec ma fille à élever au quotidien, j'ai différé le projet. Les années sont passées et je n'ai pas donné de priorité à me représenter."

Magali (Koh-Lanta 2021) prend sa revanche, 18 ans plus tard

Aujourd'hui, sa fille Justine a 17 ans. Bien consciente que sa chère mère a laissé tomber son rêve de participer à Koh-Lanta, l'adolescente a pris les choses en mains. "Pendant le confinement, ma fille, avec une voisine, a décidé qu'il était temps que je fasse quelque chose pour moi et qu'elle était tout à fait capable de se gérer. Elle m'a donc remise sur les voies pour candidater", raconte Magali. Une deuxième candidature concluante pour la gérante d'une salle de sport.

Mais en Polynésie française, tout ne se déroule pas comme elle l'aurait souhaité... En effet, Magali a intégré l'équipe rouge menée par Candice et Hervé, tous les deux éliminés. Et ses camarades ont tenté à plusieurs reprises de la faire partir. Avec succès d'ailleurs : Magali a été éliminée une première fois avant de faire son retour comme remplaçante de Gabin, parti sur décision médicale. Depuis la réunification, la mère de famille mène son petit bonhomme de chemin mais son prénom reste cité avant chaque conseil...