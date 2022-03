Koh-Lanta 2022 : François mis en examen, Alexia Laroche-Joubert s'exprime enfin !

Fin février 2022, TF1 et ALP ont lancé la nouvelle saison du célèbre jeu de survie, Koh-Lanta, Le Totem maudit. Ils étaient au départ vingt-quatre aventuriers à tenter leur chance – depuis Céline, Lili et Mattéo ont été éliminés tandis que Franck a abandonné. Parmi les apprentis Robinson encore en lice, François s'est rapidement imposé. Ce pompier de 38 ans à la carrure impressionnante apparaît comme l'un des leaders de l'équipe verte. Mais il n'a pas que des fans... En effet, il a été mis en examen pour homicide involontaire après la mort d'un collègue lors de l'incendie de Gabian, dans l'Hérault, en 2016. Restée silencieuse jusqu'alors sur la polémique, Alexia Laroche-Joubert s'exprime.

C'est en interview auprès de nos confrères de Télépro que la présidente d'Adventure Line Productions prend la parole. Interrogée sur une éventuelle adaptation du montage par rapport à la mise en examen de François, Alexia Laroche-Joubert est claire. "Rien n'a été changé dans le montage. D'autant plus qu'on a livré beaucoup d'émissions déjà. Il n'y a aucune raison de le faire", indique-t-elle. Et de livrer son ressenti sur l'affaire : "Le procès médiatique est inacceptable dans le droit français. Il est mis en examen mais l'enquête n'est pas clôturée. Je ne suis pas la justice."

Rappelons que nos confrères du Canard enchaîné avaient révélé les faits en février. Lors de cet incendie, un sapeur-pompier est mort tandis que trois autres ont été grièvement blessés. François et plusieurs autres collègues sont ainsi soupçonnés d'avoir "donné des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes". Des victimes de ce terrible feu de forêt avaient pris la parole après l'annonce du casting de Koh-Lanta, Le Totem maudit. "La famille du défunt ne souhaite pas que l'émission soit diffusée", avait ainsi indiqué Lucas Canuel, pompier blessé et amputé au cours de l'incendie.

Précisons que François reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue.