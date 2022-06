Koh-Lanta : Cette candidate maudite détient un des pires record de l'orientation

Après plusieurs semaines de compétition, Koh-Lanta, Le Totem maudit touche presque à sa fin. Olga a été éliminée la semaine dernière, et ils ne sont désormais plus que cinq. Bastien, Ambre, François, Jean-Charles et Géraldine ont encore deux étapes à franchir avant d'atteindre la finale : les mythiques épreuves de l'orientation et des poteaux, qui change grandement cette année. En attendant de découvrir leurs prouesses, retour sur l'aventurier qui détient le record d'échecs à cette course d'orientation !

Le plus mauvais est en fait la plus mauvaise. Il s'agit de Coumba, qui compte quatre participations au célèbre jeu de survie de TF1. L'aventurière détient un joli palmarès puisqu'elle a réussi à atteindre cette précieuse étape du programme à deux reprises, dans Le choc des héros en 2010 puis La revanche des héros en 2012. Et ces deux fois, Coumba n'a pas réussi à se qualifier. En 2010, ses camarades Freddy, Christophe et Grégoire ont été plus rapides qu'elle et Linda, toutes les deux sur la touche. Deux ans plus tard, ce sont Claude, Maud et Bertrand qui brandissent leur poignard, face à Patrick et Coumba.

Ce sont donc deux malheureuses tentatives pour la jeune femme. Si elle détient le record de loupés, le nom de son grand ami Claude Dartois ressort également dans les archives de la course d'orientation. Le héros est le recordman de succès ! Il est le seul candidat à avoir réussi l'épreuve à trois reprises. Dans Koh-Lanta, L'île des héros, édition diffusée en 2020 sur la Une, le papa d'Andréa et Marceau, nés de ses amours avec sa compagne Virginie, a même été le premier à trouver son poignard, après 3h45 d'épreuve.

Notons tout de même que Coumba a réalisé le bel exploit de se qualifier à deux reprises pour l'orientation. Et puis, cette épreuve, qui a évolué au fil des ans, est loin d'être la plus facile... "C'est Yann Le Gac, arrivé en 2003, qui a apporté cette nouveauté dans le jeu, indique la production à nos confrères de TV Mag. La première 'orientation' était déjà les prémices de celle que nous connaissons actuellement. Ce jeu fait appel à une détermination sans faille, de l'endurance et met tous les aventuriers à une égalité de chance." Peut-être a-t-elle manqué de chance ces jours-là !