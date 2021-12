Koh-Lanta, déjà 20 ans : un candidat phare absent, "puni" ? Denis Brogniart s'explique !

Cette année, TF1 et ALP célèbrent le vingtième anniversaire de Koh-Lanta. Pour l'occasion, la production a réuni les aventuriers les plus emblématiques du programme pour une édition All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende. Finalement, en raison des scandales de tricheries – dîners clandestins, entre autres –, aucun gagnant n'a été désigné lors de la grande finale. Une semaine après, mardi 21 décembre 2021, la Une a retracé ces vingt années de jeu dans un documentaire. L'occasion pour plusieurs candidats phares du programme de survie de donner de leurs nouvelles et de réagir aux séquences les plus marquantes de Koh-Lanta. Mais les téléspectateurs restent sceptique face à l'absence d'un candidat... Ni une, ni deux, Denis Brogniart s'explique !

En plus de Loïc (Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020 puis Koh-Lanta, La Légende en 2021) qui n'a pu tourner le documentaire car il se trouvait à la Réunion en vacances, c'est Grégoire, vu à deux reprises dans le jeu (Koh-Lanta : Palawan en 2007 puis Koh-Lanta : Le Choc des héros qu'il a gagné en 2010), qui manquait à l'appel. Sur Twitter, les internautes sont plusieurs à avoir remarqué son absence. C'est ainsi que l'un d'entre eux questionne Denis Brogniart. "On ne voit jamais Grégoire dans vos récaps. Il a dit quelque chose qui ne va pas ? Il est puni ?", s'interroge-t-il. Sans langue de bois, l'animateur de TF1 répond alors : "Absolument pas, au contraire. Grégoire est un aventurier formidable, intègre et redoutable ! Mais il est passé à autre chose sans aucune animosité." Dans la foulée, un autre internaute donne quelques précisions : "Grégoire a fait le choix, comme beaucoup d'autres, de passer à autre chose, et donc de refuser qu'on utilise son image. On ne verra rien de lui." Une information confirmée par Denis Brogniart au passage.