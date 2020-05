Koh-Lanta : Denis Brogniart choqué par le mensonge malsain d'un candidat

Denis Brogniart, présentateur incontournable de Koh-Lanta, a toujours défendu les candidats du programme qu'ils soient stratèges ou non, en rappelant que l'émission d'aventure est avant tout un jeu. Mais, l'animateur a été outré par le mensonge d'un joueur de l'édition américaine qui l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Jeudi 21 mai, sur Twitter, l'homme de 52 ans a partagé le post d'un internaute qui a publié un extrait de Survivor: Pearl Islands, édition qui date de 2003 et dans laquelle un candidat, Jon Dalton (surnommé Jonny Fairplay), a manipulé ses coéquipiers et adversaires. Dans l'épisode où les candidats s'affrontent lors d'une épreuve afin de passer un moment privilégié avec un de leurs proches, le meilleur ami de Jon lui a annoncé que sa grand-mère était morte. Cette confidence lui a valu la pitié des autres joueurs qui ont décidé de le laisser profiter de la présence de son ami pour mieux digérer cette annonce et en apprendre davantage. Sauf que rien n'était vrai. Avant même de partir au Panama où s'est tournée l'émission, le candidat et son ami avaient décidé de mettre en place cette stratégie afin d'être certains de passer du temps ensemble. La grand-mère de Jon, au moment des faits, était bien vivante.

"Je ne peux pas comprendre ce mensonge sur le #KohLanta américain #Survivor ! Amadouer les autres sur la vraie fausse mort d'une grand mère, je dis NON", a commenté Denis Brogniart après avoir découvert cet extrait, bien des années après sa diffusion outre-Atlantique.