Koh-Lanta : Deux candidats en couple, des images qui ne trompent pas dévoilées

Depuis 2001, TF1 diffuse chaque année une ou plusieurs saisons de son émission phare Koh-Lanta. Ainsi, nombreux sont les aventuriers à avoir été présentés au grand public. Tous ont vécu sur une île comme Robinson Crusoé et devaient relever des épreuves sportives dans l'espoir de remporter la compétition. Si certains n'ont pas gagné, le programme leur a apporté l'amour. Nombreux sont en effet les couples à être nés grâce Koh-Lanta. Et un tout nouveau a été dévoilé.

On savait déjà que les candidats de Koh-Lanta, l'île au trésor (2016) Jesta Hillmann et Benoît Assadi formaient un couple. Le couple s'est même marié et a eu deux enfants Juliann (né le 15 juillet 2019) et Adriann (né en février 2021). Candice et Jérémy de la même édition, Alix et Mathieu (2020) ou encore Myriam et Thomas de la saison 2021 ont aussi trouvé l'amour lors de leur aventure. Mais il arrive également que deux participants qui n'ont pas fait la même édition finissent par succomber l'un pour l'autre. On pense à Mathilde (2017) et Romain (2016) qui se sont récemment unis pour le meilleur et pour le pire. Et on l'ignorait, mais Colin de la dernière saison n'est plus un coeur à prendre.

A l'issue de sa participation, des rumeurs de couple avec Olga sont sorties car les deux candidats étaient inséparables. Des allégations bien vite démenties par Colin une fois son élimination diffusée. "Ce n'est pas le cas. Les gens se trompent. C'est vrai qu'on nous voit beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Il faut croire en l'amitié hommes/femmes", a-t-il déclaré à Purepeople. Olga, qui est mariée à l'ancien footballeur Joseph Maronne s'était aussi exprimée. "C'est totalement faux. Au sein de mon couple, cela n'a pas crée de jalousie mais ça créé quelque chose de désagréable", confiait-elle notamment à Télé Loisirs. Au risque d'en décevoir certain(e)s, ce n'est donc pas avec elle qu'il file le parfait amour, mais avec une candidate d'une autre saison : Marie (2021).

Deux candidats de Koh-Lanta en couple

Depuis juin dernier, les deux aventuriers s'affichent ensemble à l'occasion de road trip. En juillet dernier par exemple, c'est en Suisse qu'ils sont tous les deux partis et en août, en Islande. Mais sur leurs vidéos, rien ne laissait penser qu'ils formaient un couple. Il a fallu attendre le 2 novembre dernier pour le découvrir. Les internautes ont pu voir qu'ils sont partis en pleine montagne. Et sur les images, ils sont apparus complices. On a notamment pu les voir se tenir la main. Et on peut lire le hashtag "love" en légende.