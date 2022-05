Olga (Koh-Lanta), sa relation très complice avec Colin : la conséquence sur son couple

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'émission Koh-Lanta est un bon moyen pour trouver l'amour. En effet, en dépit du manque de sommeil, de nourriture et même d'hygiène lors du tournage, certains candidats ont fini par craquer les uns pour les autres. On pense notamment à Jesta et Benoît Assadi (2016), aujourd'hui mariés et parents de deux garçons, mais aussi à Candice et Jérémy (2016) ou plus récemment Alix et Mathieu (2020) et Myriam et Thomas (2021). Dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, toujours en diffusion, les téléspectateurs étaient convaincus que Colin et Olga finiraient par se mettre en couple à leur tour. Et pour cause, leur complicité a crevé l'écran depuis les premiers épisodes et jusqu'à l'élimination de Colin.

Pourtant, Olga n'est pas un coeur à prendre et file le parfait amour avec son mari Joseph Maronne, un ancien footballeur désormais restaurateur à Paris, depuis plusieurs années. Elle a donc tenu à mettre les choses au clair dans Chez Jordan, le rendez-vous de Télé Loisirs, tout en assurant que les rumeurs à son sujet n'ont pas été évidentes pour son compagnon. "Après cette aventure, il y a des hauts et des bas et comme on a pu le constater, il y a eu beaucoup de mouvements dans cette saison. Il l'a vécu exactement de la même manière que moi", a-t-elle d'abord confié. Et de réfuter toute idylle avec Colin : "C'est totalement faux. Au sein de mon couple, cela n'a pas créé de jalousie mais ça créé quelque chose de désagréable".

Olga préfère toutefois ne pas s'en inquiéter. "Cela me fait rire. Je vis rarement les choses mal. Si les gens veulent parler, bah qu'ils parlent. Avec Colin, on est très proches, on est très amis. Durant l'aventure, on était de super alliés et nous sommes devenus de super amis", a-t-elle expliqué.

Au micro de Purepeople.com, Colin avait tenu le même discours que sa complice. "Les gens s'emballent. Avec Olga, on a été très proches. Cette aventure soude beaucoup. On a la même vibe, on a un truc très fort mais très amical. C'est vrai qu'on nous voit beaucoup ensemble sur les réseaux sociaux, mais c'est juste que ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Il faut croire en l'amitié hommes/femmes", a-t-il fait savoir.