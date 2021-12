Koh-Lanta et l'épreuve d'orientation : La production prend toutes ses précautions, explications...

Koh-Lanta, La Légende touche presque à sa fin. Au départ, ils étaient vingt candidats au casting, "la crème de la crème" des aventuriers de ces vingt dernières années. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une poignée. En effet, ils sont quatre encore en lice sur le camp, à savoir Claude, Laurent, Phil et Jade. Alix et Sam sont sur l'île des bannis à attendre l'arrivée d'Ugo, dernier éliminé au conseil. L'un de ces trois aventuriers rejoindra les quatre premiers pour disputer la mythique épreuve d'orientation.

Ce mardi 7 décembre 2021, ils seront donc cinq à disputer cette course, avec boussole et carte. Le principe est simple : les aventuriers ont pour mission de choisir l'un des trois points de repère. Une fois sur place, ils doivent trouver une balise qui indique une direction et un nombre de pas à suivre jusqu'au poignard qui les qualifie pour les poteaux. À l'écran, tout semble fluide et bien organisé. Il faut dire que la production prépare cette épreuve d'orientation avec grand soin.

Comme l'indiquent nos confrères de Télé Loisirs, plusieurs étapes sont nécessaires à l'élaboration de ce grand jeu de piste. Tout d'abord, les équipes d'Adventure Line Productions (ALP) doivent identifier une zone assez vaste et praticable pour que les cinq finalistes de Koh-Lanta puissent disputer l'épreuve devant les caméramans. Puis, la production va à la recherche d'éléments identifiables qui aideront les aventuriers à se repérer. Lors de la dernière édition baptisée Koh-Lanta, Les Armes secrètes, Jonathan, Maxine, Jonathan, Arnaud et Lucie devaient se localiser autour de trois points remarquables : le corail fossilisé, le bois de cerf et la souche torsadée.

Si la plupart des autres jeux de l'émission sont essayés par l'équipe de production, la course d'orientation est à part. "On ne teste jamais l'épreuve, indique Julien Magne. Mais on travaille avec des personnes qui savent où placer le curseur pour qu'elle ne soit ni trop dure ni trop facile (...). L'orientation, c'est un moment où les aventuriers sont vraiment livrés à eux-mêmes, dans un milieu totalement sauvage." Autre précaution d'ALP : aucun candidat n'a le droit de visiter cette zone afin de garantir l'égalité des chances le moment venu ! "A chaque fois, la zone est inédite pour tous. Aucun aventurier n'a foulé cette terre précédemment, justement pour une question d'équité. Si un aventurier était déjà venu dans la zone, il aurait potentiellement un avantage par rapport aux autres. Il aurait eu une facilité par rapport aux autres pour se repérer", apprend-t-on.

Bonne chance aux cinq finalistes qui vont tenter de "trouver une aiguille dans une botte de foin", comme l'explique Julien Magne, le producteur !