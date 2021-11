Koh-Lanta : Gros coup de sang de Claude sur Sam, Alix "sexy" pour Phil en confort !

Ce mardi 2 novembre 2021, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Après l'élimination définitive de Namadia, Coumba se retrouve sur l'île des bannis avec Alexandra, éliminée à cause de sa dernière place à l'épreuve d'immunité, et Clémence, virée au conseil de la tribu réunifiée. Et sur le camp blanc, les aventuriers évoluent en binômes cette semaine ! Résumé de cette soirée orchestrée par Denis Brogniart.

Jeu de confort en binôme

Ils sont encore dix en lice et vont être divisés en cinq binômes. Voici les duos : Ugo et Loïc, Sam et Jade, Teheiura et Christelle, Phil et Alix, Claude et Laurent.

Les voilà prêts pour le jeu de confort. Leur mission est la suivante : plonger entièrement dans la boue afin de remplir leur sceau jusqu'à la limite. De là, chaque binôme forme des boules à base de boue et fibre de coco qui leur sert de munitions pour faire tourner une girouette jusqu'à ce qu'elle tombe. La récompense est incroyable : le duo gagnant passera une partie de la journée et la nuit sur la superbe île de Huahine. L'occasion de découvrir les traditions et les origines de ce lieu de rêve.

Laurent et Claude prennent du retard et doivent remplir une deuxième fois leur seau de boue. Alix et Phil arrivent un peu plus tard que leurs camarades sur le pas de tir... et rattrapent leur retard jusqu'à remporter la victoire ! Fou de joie, Phil annonce qu'il a pris une grande décision : à son retour en France, il redemandera la main de sa femme Vanessa après plusieurs années de mariage.

Alix "sexy" selon Phil, le coup de sang de Claude

Alors qu'Alix et Phil profitent de leur superbe escapade entre histoire, apprentissage du nouage de paréo – où l'aventurier trouve sa partenaire "sexy" et "belle" –, atelier couronne de fleurs ou encore un repas typique, sur le camp les stratégies se mettent déjà en place. Certains envisagent de voter contre Alix...

Claude, "le harpon, c'est son dada" comme dit Teheiura. Alors il file en mer pêcher et attrape un énorme poisson ! Toutefois il ne parvient pas à le maîtriser seul et appel Sam à l'aide... qui ne parvient pas à arriver à temps. "Il s'est barré, p*tain ! Je t'ai dit dépêche toi ! Ça m'énerve !", crie Claude en plein océan ! Un coup de sang compris par Sam qui "aurait sans doute réagi pareil". Teheiura, qui connait bien le personnage, explique que Claude est de nature "nerveux".