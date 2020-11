Koh-Lanta, Les 4 Terres : Laurent menacé de décapitation, un homme arrêté !

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités, influenceurs et personnalités médiatisées communiquent directement avec leurs fans. Elles sont également plus exposées aux critiques et insultes d'internautes malveillants... Laurent, aventurier de l'émission Koh-Lanta, Les 4 Terres, en a fait la triste expérience : un homme l'a menacé de décapitation, "un truc de prof d'histoire", à cause de son alliance avec une autre candidate.

Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire.

"Évidemment, les candidats peuvent parfois recevoir des messages de haine et d'insultes. Mais pas des menaces de décapitation", confie Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, au Parisien. Pourtant, Laurent a bien fait l'objet de ces menaces glaçantes, proférées par un téléspectateur de 30 ans. Leur échange houleux commence sur Instagram, lundi 2 novembre 2020 à 19h : "J'étais dans mon bureau, raconte Laurent et je m'apprêtais à faire une vidéo sur YouTube pour rendre hommage à Samuel Paty [l'enseignant de Conflans-Saint-Honorine, victime d'une attaque terroriste le 16 octobre dernier, NDLR], quand une personne m'a contacté sur Instagram. Le message est tout de suite menaçant : 'Salut grosse m****, tu ne réponds pas, tu sais ce qu'on fait aux profs ?'", explique Laurent. La conversation se poursuit sur Facebook, où l'aventurier au chapeau retrouve son interlocuteur.

L'internaute y fait une deuxième référence à Samuel Paty : "Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire." Il évoque également sa fille de 7 ans, Anaka, et menace de s'en prendre à elle.