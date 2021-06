Koh-Lanta, les Armes secrètes "historiquement la pire saison" ? Denis Brogniart réagit aux critiques

Vendredi 4 juin 2021, TF1 a diffusé la finale de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes en direct. C'est l'aventurière Maxine qui a décroché la victoire face à Lucie, après des semaines et des semaines de compétition. Plusieurs candidats étaient réunis sur le plateau avec Denis Brogniart pour sa consécration, l'occasion de découvrir qu'ils n'ont plus rien à voir avec ceux qu'ils étaient sur le camp...

Malgré de très bonnes audiences, l'émission s'est terminée en eau de boudin. En effet, depuis son lancement, cette édition de Koh-Lanta ne rencontre pas l'effet escompté auprès des téléspectateurs, lesquels étaient bien heureux qu'elle arrive à son terme. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas été tendres avec le programme. "Pire saison. Aucun intérêt malheureusement", "J'avoue être restée sur ma faim avec cette saison", "Je n'ai pas du tout accroché à cette saison", "Je ne félicite ni les finalistes, ni la production pour nous avoir servi une saison au rabais", "Denis c'est historiquement le pire Koh-Lanta que j'ai vu", on déclaré certains.

Des critiques qui n'ont pas échappé à Denis Brogniart. L'animateur a profité de son live Instagram réalisé juste après la finale pour y répondre. "Alors évidemment, vous allez me dire 'cette année, moi je n'ai pas aimé ci, je n'ai pas aimé ça', mais chaque année on peut dire ça. On peut exprimer ses sentiments, et c'est bien, c'est pour ça que les réseaux sociaux existent et sachez qu'on vous écoute, qu'on vous entend. Les Armes Secrètes, il y en a qui n'ont pas apprécié, c'était pour moi une bonne idée. Est-ce qu'on devait aller aussi loin ? Peut-être pas mais vous savez, si chaque année on vous proposait le même Koh-Lanta avec les mêmes règles, ça ferait belle lurette que Koh-Lanta n'existerait plus et vous auriez exprimé votre mécontentement et cette lassitude en coupant votre télévision ou en allant sur une autre chaîne, n'oubliez jamais ça", a-t-il rappelé.