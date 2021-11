Koh-Lanta : Un aventurier phare de nouveau papa, le doux prénom de bébé révélé !

Rappelons que c'est en mai dernier qu'Aubin a annoncé la grossesse de sa belle Eléa. L'aventurier avait pris la pose installé dans son lit, une échographie dans une main et un test de grossesse positif dans l'autre. De son côté, la jeune maman s'était dévoilée en crop top noir, son jolie ventre arrondi en valeur. Et ce n'est pas tout : leur premier enfant, le petit Noré (2 ans) se tenait entre ses deux parents, la main dans un pot de Nutella et de nombreuses gourmandises et autres objets en lien avec bébé devant lui.

Le tout forme un joli montage à la façon d'une affiche de film qui s'appellerait Enceinte 2, la famille s'agrandit. La sortie du long-métrage était prévue pour novembre 2021, "écrit et produit par Aubin Bligny et Elea Cantau avec la participation de Noré Bligny dans le rôle du grand frère". "Voilà ! Je vous avais parlé de mes projets 2021 ! Voilà le plus important, notre second enfant avec Elea. Pour nous le film continue et dans l'épisode 2 un personnage fait son apparition ! Dans le rôle du grand frère, nous avons casté le meilleur : Noré ! Nous sommes très heureux de partager cette nouvelle avec vous", avait écrit Aubin en légende de ce post original.

Toutes nos félicitations à Aubin, sa belle Eléa et leur petit Noré !