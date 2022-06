Koh-Lanta : Un aventurier phare papa pour la 1ere fois ! Grande annonce en photo

C'était sur ce même réseau social de partage d'images que le couple avait annoncé la grossesse de Morgane. Le 5 avril 2022, les amoureux avaient partagé une photo en noir et blanc. Freddy prenait la pose le sourire aux lèvres et le visage tout près du ventre déjà bien arrondi de la future maman. Morgane tenait dans sa main une échographie montrant les premières images de bébé in utero. Le chat de la famille apparaissait également sur la photo. En commentaires, de nombreux internautes avaient félicité les futurs parents.

Ce bébé, Freddy et Morgane le souhaitaient de tout leur coeur. En effet, en août 2021 déjà, il évoquait son envie de paternité en interview pour Purepeople.com. "Un bébé, c'est prévu, lâchait-il. On ne sait pas quand il va arriver mais on a envie d'agrandir la famille et de faire le tour du monde avec un bébé." Désormais, la petite famille est au complet !

Toutes nos félicitations à Freddy et sa belle Morgane pour l'arrivée de leur premier bébé !