Koh-Lanta : Un aventurier subit une lourde opération à cause du jeu, photos depuis l'hôpital...

Sa participation à "Koh-Lanta" lui a valu bien des dommages physiques... et même un passage à l'hôpital ! Un ancien aventurier du célèbre jeu de survie de TF1 et ALP se retrouve sur la table d'opération plus d'un an après le tournage de son édition. Il s'explique et révèle ce dont il souffre, photos et vidéos à l'appui.

Koh-Lanta laisse des séquelles, les aventuriers le savent mieux que personne. L'un d'entre eux est d'ailleurs contraint de subir une lourde opération plus d'un an après le tournage de son édition. Il s'agit de Laurent, révélé au grand public lors de sa participation à Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020. Sur les réseaux sociaux, il partage ce pépin de santé qu'il soigne seulement maintenant. Chaque étape est publiée. Tout d'abord, sur Instagram, Laurent partage la photo d'un panneau directionnel à l'hôpital. Il est alors indiqué où se rendre pour aller au service chirurgie ambulatoire. C'est alors qu'il se filme dans les parties communes de l'établissement. "C'est parti, opération du genou ! Pas serein le gars...", lance-t-il. Puis, c'est le moment de découvrir sa chambre. Sur son lit, ce professeur d'histoire et géographie qui avait été menacé de décapitation trouve un collant, un slip jetable, une blouse et des surchaussures. Il enfile le tout et est alors prêt pour l'opération !

Après un petit moment passé au bloc, Laurent est de retour. Son genou droit présente un bandage. Tout semble s'être bien déroulé ! D'ailleurs, en vidéo, il donne des nouvelles : "Je vais commencer la rééducation. J'espère pouvoir accélérer un petit peu. En tout cas tout va bien. Je vous remercie pour vos petits messages." Enfin, l'apprenti Robinson partage une photo sans pansement, et des cicatrices sont visibles. En légende de ces images, Laurent s'explique un peu plus. "Opération des ligaments croisés. Depuis le temps, depuis Koh-Lanta je boitais, il fallait donc bien y passer...", confie-t-il. C'est donc depuis sa participation à Koh-Lanta qu'il souffre ! Rappelons que Laurent a été éliminé lors de la semaine des binômes. Son destin était lié à celui d'Alix. Lors du conseil, le duo n'était pas immunisé et Laurent a récolté un maximum de votes contre lui. C'est ainsi qu'il a entraîné sa camarade dans sa chute. Cette édition des 4 Terres a finalement été remportée par Alexandra, qui représentait les Verts de l'Est avec Laurent. L'édition a également été marquée par la mort de Bertrand-Kamal, atteint d'un cancer du pancréas, en pleine diffusion en septembre 2020.