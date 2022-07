Koh-Lanta : Un aventurier victime de vol et vandalisme, "le butin ne lui a pas plu" !

Coup dur pour l'un des aventuriers phares de Koh-Lanta. Maxime, révélé en 2019 dans La Guerre des chefs puis revu dans l'édition All Stars La Légende en 2021, est agacé. En story sur Instagram, lundi 25 juillet 2022, il ne manque pas de partager son mécontentement. Ainsi, l'aventurier qui est guide de survie au quotidien se saisit de son compte afin de pousser un coup de gueule... après avoir été victime de vandalisme à plusieurs reprises.

Tout d'abord, Maxime poste une photo de la vitre avant de sa voiture, cassée. "Comme un lundi. Ville de Poitier, Mairie de Mignaloux, vous réagissez quand ? Ça fait deux fois en trois semaines ! Ras le bol, s'énerve-t-il. Le mec n'a pas de vie. Péter ma vitre pour me voler trois sacs Décathlon à 3 euros contenant des cordelettes et des planchettes pour faire du feu sur mes ateliers de survie. Abruti de la vie ! Je ne te souhaite rien de joyeux, c*nnard !"

Et ce n'est pas tout. En s'éloignant, l'ex-camarade de Cindy Poumeyrol dans Koh-Lanta réalise quelques mètres plus loin que le contenu de son sac a été tout simplement jeté en pleine nature. En légende de la photo de sa découverte, il s'énerve une nouvelle fois. "Ah ! Le butin ne lui a pas plu. Pollueur en plus. J'ai hâte de te croiser avec mon sac à 4 euros sur le dos, parce que je vais le reconnaître direct t'inquiète mon gars", lance Maxime. L'affaire ne s'arrêtera pas là : ce pro de la survie entend bien retrouver le voleur. "En attente des résultats des caméras situées autour de l'endroit où tu t'es posé. Quatre maisons avec caméras autour de toi, je vais bientôt voir ta tête mon gars", précise-t-il.

Puis, toujours dégoûté, Maxime partage une autre story sur Instagram. Cette fois, il interpelle sa ville et regrette de ne pas être pris au sérieux. "Moi qui attend toujours une réaction sur les actes de vandalisme à répétition dont ils n'ont clairement rien à foutre", écrit-il. Enfin, il tague un député avec qui il se dit "ravi de pouvoir échanger sur la réalité". Affaire à suivre...