Koh-Lanta : Un candidat délesté de 15 kilos en 3 mois, son avant-après impressionnant

Les efforts d'Aubin ont payé puisque, trois mois plus tard, il a bel et bien perdu 15 kilos et "15 centimètres de tours de taille". En juillet déjà, soit un mois plus tard, le papa d'Alya (9 mois) a constaté qu'il avait perdu 7,5 kilos. Son secret ? Côté alimentaire, il a arrêté de grignoter et a stoppé sa consommation de sodas pour ne plus boire que de l'eau (3 litres). Il a ensuite détaillé son menu du petit-déjeuner, du déjeuner et du dîner avant de préciser qu'il s'était mis au sport. "21 jours de Hit à faire à la maison. Je n'ai pas loupé une journée + deux ou trois sorties footing !", a-t-il précisé. Côté mental, l'ancien aventurier de TF1 assure qu'il n'a pas souffert et que dès la levée de son blocage, il s'est vu fondre à vue d'oeil. Un résultat qu'il a dévoilé en photo.