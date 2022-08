Koh-Lanta : Une aventurière phare pacsée à son célèbre sportif, photos de la fête !

Après le mariage de Mathilde et Romain, grande nouvelle pour l'une des aventurières phares de Koh-Lanta ! Ambre, que les téléspectateurs ont découverte ces derniers mois dans l'édition du Totem maudit remportée par François et Bastien, s'est unie à son compagnon, célèbre sportif. Pas de mariage pour la belle brune venue de Montpellier et le volleyeur professionnel Nicolas Le Goff : le couple s'est pacsé ! Sur les réseaux sociaux, quelques instants de ce doux moment sont partagés.

La fête s'est tenue samedi 30 juillet 2022. Dans la foulée, Ambre s'est saisie de son compte Instagram afin de partager les quelques clichés pris par ses proches le jour J. En story, elle s'affiche ainsi en crop top blanc à manches bouffantes laissant apparaître son ventre ultra plat et pantalon léger beige. De son côté, le grand brun se la joue également détente en t-shirt bordeaux et short de bain vert à imprimé avocats. Les amoureux semblent s'être entourés de leurs amis et famille pour ce grand jour. Ils prennent ainsi la pose dans un joli jardin où la fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit à en croire les images capturées par leurs proches.

S'ils n'ont célébré cet événement important de leur vie qu'en cette fin juillet 2022, Ambre et Nicolas Le Goff prévoient le coup depuis plusieurs mois. En effet, en juin dernier, en marge de son élimination de Koh-Lanta, Le Totem maudit aux portes des mythiques poteaux, l'aventurière avait donné une interview exclusive à Purepeople.com. C'était l'occasion pour elle d'évoquer le jeu de survie de TF1 mais aussi ses projets personnels. "Quand je suis rentrée de Koh-Lanta, j'ai eu une demande en pacs, donc je suis pacsée ! Finalement, c'est vrai que ça a eu un impact sur notre vie de couple", révélait alors la charmante brune. Et d'ajouter : "On s'est mutuellement rendu compte qu'on est encore plus amoureux l'un de l'autre, et c'est très bien comme ça !"

Une belle histoire d'amour qui dure depuis des années qui semble bien partie pour durer ! Toutes nos félicitations au jeune couple.