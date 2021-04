Koh-Lanta : Une candidate métamorphosée, avant/après bluffant de son évolution physique !

Et d'expliquer cette évolution physique plus en détails : "Huit ans de travail acharné, 52 kilos sur la première photo, 54 kilos sur la deuxième, 68 kilos sur la troisième et 58 kilos aujourd'hui, sur la dernière photo." Consciente que son nouveau corps sculpté n'est pas au goût de l'ensemble de ses 97 000 followers sur Instagram, Angélique anticipe les critiques : "Oui, je n'ai pas le physique que tout le monde rêve. Mais j'ai le physique conditionné pour ma prochaine compétition, et ce physique ne dure qu'un temps."

En mai 2019, après le tournage de Koh-Lanta, la jeune gérante d'une pizzeria affichait une toute autre silhouette. Durant le jeu, elle a perdu "entre 5 et 7 kilos". Du poids qu'elle a rapidement repris dès le retour à la maison, comme l'avait expliqué en exclusivité à Purepeople.com à l'époque : "Je n'ai pas eu du tout de mal à les reprendre, j'ai même repris le double. Je suis partie à 58 kilos, je suis descendue vers les 51-52 kilos et je suis remontée à 65 kilos ! C'est formidable, j'adore !" Mais pas question de se laisser aller, Angélique avait dans la foulée entamé une diet et repris le sport afin de "récupérer la forme, petit à petit".

Aujourd'hui, l'ancienne camarade d'Aurélien, Cindy ou encore Maxime dans Koh-Lanta a atteint son objectif. Grâce à ce corps bodybuildé, elle espère remporter la prochaine compétition à laquelle elle participera !