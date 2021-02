Angélique (Koh-Lanta) méconnaissable : avant/après bluffant... à 2 minutes d'écart !

Angélique a été révélée au grand public en 2019 lors de sa participation à Koh-Lanta, La Guerre des chefs sur TF1. À l'époque, la jeune femme s'était présentée comme gérante d'une pizzeria dans le Sud de la France. Aujourd'hui, elle se consacre pleinement à sa passion : le fitness. Sur les réseaux sociaux, l'aventurière également vue dans Les Anges de la télé-réalité (NRJ12) partage sa transformation physique.

Mercredi 24 février 2021, sur Instagram, Angélique partage un étonnant avant/après. Sur la première image, elle affiche sa silhouette en sous-vêtements rose. Sur la seconde la jeune sportive affiche un ventre plus plat, une taille plus affinée, des cuisses tout aussi musclées mais plus affûtées et un teint plus hâlé. Les deux photos sont prises à quelques secondes d'intervalle, à posture différentes. La jeune femme dénonce là les dérives des réseaux sociaux, où comment les influenceurs font croire à leurs followers à un corps qui n'est finalement pas le leur...