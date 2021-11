Koh-Lanta - Une ex-gagnante dézingue Phil : "Je vais paraître méchante, mais..."

Dans Koh-Lanta, La Légende, ils sont encore six en lice sur le camp – Christelle, Loïc et Alix sont sur l'île des bannis. En effet, Claude, Laurent, Sam, Phil, Ugo et Jade, dernière femme encore dans le jeu, espèrent aller au bout de l'aventure. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs commentent, comme depuis le début, le déroulé du jeu. Parmi eux, Amel, gagnante de la deuxième édition de Koh-Lanta, qui ne mâche pas ses mots !

L'ancienne apprentie Robinson ne fait pas dans la dentelle sur Twitter. Mardi 23 novembre 2021, lors de la diffusion du douzième épisode de Koh-Lanta, La Légende, marqué par le départ de Loïc sur épreuve et l'élimination d'Alix au conseil, elle a livré son ressenti, comme beaucoup d'internautes. "Je vais paraître méchante. Mais franchement à chaque épisode je me demande ce que Phil fait dans les légendes... Inexistant en plus...", lance Amel. Et d'ajouter dans la foulée : "Et qu'est-ce qu'il pleure... Non vraiment un candidat ok. Une légende non."