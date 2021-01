Koh-Lanta All Stars 2021 : Une ex-gagnante prévient la prod', "je ne participe pas, mais..."

Cette année, Koh-Lanta célèbre un anniversaire important. Déjà vingt ans que le célèbre jeu d'aventure perdure ! Et pour l'occasion, TF1 et ALP (Adventure Line Productions), société productrice du programme, voient les choses en grand. Une saison All Stars est en préparation, et les rumeurs quant au casting de cette saison spéciale affolent les fidèles du jeu sur les réseaux sociaux. Certains évoquent leur lassitude de voir les mêmes héros revenir et appellent à une diversité des candidats. Amel Fatnassi, grande gagnante de la deuxième édition de Koh-Lanta en 2002, a elle aussi une opinion sur le sujet, et elle ne mâche pas ses mots.

"Non, je ne veux pas refaire #KohLanta. Mais Koh-Lanta a 20 ans, pas 10. Alors merci de prendre des candidats des dix premières saisons aussi", lance-t-elle sur Twitter, sous-entendant que le casting des derniers All Stars réunissait surtout des aventuriers révélés récemment. Il faut dire que Claude (Koh-Lanta Vietnam en 2010, La Revanche des héros en 2012 et L'île des héros en 2020) ou Teheiura (Koh-Lanta : Raja Ampat en 2011, La Revanche des héros en 2012, La Nouvelle édition en 2014 et L'île des héros en 2020) par exemple ont enchaîné les Koh-Lanta. À eux deux, ils cumulent sept participations.