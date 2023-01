Koh-Lanta : Une gagnante de l'émission s'affiche totalement méconnaissable !

En 2020, Naoil s'offrait le luxe de remporter l'aventure Koh-Lanta face à de nombreux candidats emblématiques du jeu tels que Claude Dartois, Teheiura, Moussa ou encore Jessica. Depuis, la mère de famille a retrouvé son quotidien normal et occupe son temps entre son petit Aylan (né en août 2020) et ses heures d'entraînement sur le ring de boxe. Mais depuis deux ans, l'ancienne aventurière enchaîne également les coups durs entre son accouchement très compliqué, sa rupture avec son compagnon - et père de son fils - puis les décès consécutifs de son père et de son frère...

Forte et courageuse comme elle a déjà pu le prouver à maintes reprises, Naoil a décidé de ne pas succomber à la peine et de se reprendre en main. Ce lundi 30 janvier 2023, elle s'est emparée de son compte Instagram pour y poster une toute nouvelle photo et pas n'importe laquelle... Celle du renouveau ! Sur le cliché, la grande sportive apparaît méconnaissable. Subtilement maquillée, un léger piercing au nez, un joli haut blanc et une toute nouvelle coiffure font d'elle une nouvelle femme, même si elle affiche tout de même une mine sérieuse. "On dit que quand une femme change de coupe de cheveux cela signifie qu'elle réalise un changement dans sa vie... Vous êtes d'accord avec ça ?", a-t-elle questionné ses abonnés en légende.