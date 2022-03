Kourtney Kardashian annonce une grande nouvelle avec son fiancé Travis Barker

Avec un potentiel bébé, Kourtney et Travis deviendraient les parents d'une grande famille recomposée ! La star de télé-réalité a trois enfants, deux garçons et une fille prénommés Mason, Penelope et Reign (12, 9 et 7 ans), nés de sa relation avec Scott Disick. Travis, lui, est papa de deux ados, Landon et Alabama (18 et 16 ans), fruits de son mariage à l'ancienne Miss USA Shanna Moakler.

Travis est aussi le beau-père d'Atiana (22 ans), la fille de Shanna Moakler et son ex-fiancé, l'ancien boxeur Oscar de la Hoya.

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont officialisé leur relation en février 2021. Depuis, ils ne cessent d'échanger les mots doux et autres petites attentions sur les réseaux sociaux.

C'est aussi sur Instagram que Kourtney Kardashian a confirmé leurs fiançailles ! Travis et Kourtney se sont fiancés le 17 octobre 2021 à Montecito, en Californie. Le batteur tatoué a fait sa demande sur la plage, devant l'hôtel Rosewood Miramar. Khloé Kardashian et son ex-compagnon, le basketteur infidèle Tristan Thompson, avaient assisté à la scène.

Khloé et Tristan apparaitront également dans l'émission The Kardashians. Ils ont rompu après que l'athlète ait eu son troisième enfant, un petit garçon né d'une liaison avec Maralee Nichols.