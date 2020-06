Kristen Bell : Choquée, elle apparaît sur une vidéo porno contre son gré

Kristen Bell ajoute : "Même s'il est bien précisé que 'ce n'est pas elle pour de vrai', c'est dur de penser à ça. J'aimerais qu'internet soit un peu plus responsable et un peu plus gentil." La jeune maman de deux filles (Lincoln et Delta, 7 et 5 ans) n'est évidemment pas la seule célébrité victime de cette pratique. Au total, la journaliste Cleo Abram, qui a interviewé Kristen Bell, en a contacté près de 40.