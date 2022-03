Kristen Stewart : Soutien-gorge et ventre apparents face à Charlize Theron qui ose la mini-jupe à franges

Invitées au 37e Festival international du film de Santa Barbara au théâtre Arlington le 4 mars 2022, Kristen Stewart (31 ans) et Charlize Theron (46 ans) sont apparues plus complices que jamais, dix ans après leur collaboration dans dans film Blanche Neige et le chasseur (2012). Habillées dans deux robes Haute-Couture audacieuses, les deux actrices ont fait sensation sur le tapis rouge californien.

Sublime dans une robe longue et transparente, la fiancée de Dylan Meyer a dévoilé son ventre plat mais aussi son soutien-gorge noir sur le red carpet grâce à cette création Chanel à froufrous noirs et blancs. Ses yeux verts étaient soulignés grâce à un trait d'eye-liner noir et son teint rehaussé avec un rouge à lèvres crème très glossy. Côté coiffure, la belle brune a opté pour une ponytail haute qui mettait en valeur sa coloration ombré hair.

De son côté, la maman de Jackson et d'August a dévoilé ses longues jambes musclées dans une robe ultra-courte flashy composée de franges tricolores et de strass. Pour adopter un look plus sage, l'actrice portait un col roulé noir sous sa robe afin de ne pas trop dévoiler son décolleté. Elle a aussi osé les escarpins à talons hauts en strass argentés, ultimes bijoux de cette tenue très chic. Pour sa mise en beauté, Charlize Theron a choisi de relever sa chevelure dans un chignon haut.

Au cours de cette cérémonie, Kristen Stewart a reçu l'American Riviera Award des mains de Charlize Theron. Ce prix récompense l'ensemble de sa carrière dans le cinéma américain. Par la suite, les deux actrices ont posé avec le directeur exécutif du festival, Roger Durling.

La semaine passée, l'actrice star de la trilogie Twilight a également reçu le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de la princesse Diana dans Spencer, de Pablo Larraín, lors de la cinquième édition des Hollywood Critics Association (HCA) Film Awards. "J'ai pris plus de joie dans mon corps en faisant cela que n'importe quoi d'autre..... Cela fait longtemps que je suis là, j'apprécie vraiment cela, sérieusement", avait-t-elle déclaré, très reconnaissante, au public.