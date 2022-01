Charlize Theron : Rare photo de ses filles Jackson et August pour une occasion spéciale !

Un quatuor qui semble très soudé et qui avait passé tout le confinement ensemble ! La première actrice africaine à avoir remporté un Oscar avait raconté au magazine ELLE qu'elle était "avec les gens qu'elle aimait le plus, sa mère et ses filles. On savait toutes que ce temps que l'on passait ensemble était compté et qu'on ne l'aurait pas forcément normalement alors on en a vraiment profité".

Charlize Theron, oscarisée en 2003 pour le film Monster, est attendue prochainement dans le téléfilm Netflix The School for Good and Evil, dans le rôle de Lady Lesso.