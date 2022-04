Kristofer (N'oubliez pas les paroles) en couple ? Après avoir dragué une spectatrice, il donne des nouvelles !

Du 4 au 26 avril 2022, Kristofer a connu le succès dans N'oubliez pas les paroles. Le jeune étudiant de 24 ans a cumulé 309 000 euros de gains mais aussi beaucoup d'amour. En effet, il a tissé de forts liens avec Nagui, l'animateur de l'émission sur France 2, mais aussi avec le public. À tel point qu'il est tombé sous le charme d'une spectatrice qu'il a draguée ! Où en est leur histoire ? Auprès de Femme Actuelle, Kristofer se livre.

L'histoire a commencé le 18 avril 2022. En pleine interprétation du titre Derrière l'amour de Johnny Hallyday, le jeune Maestro s'est tourné vers une jeune femme ou plutôt "précipité vers une demoiselle qui n'a rien demandé", comme l'a souligné Nagui. Face aux interrogations de l'animateur, Kristofer n'avait pas caché son intérêt. "Elle est très jolie. C'est quoi ton prénom ?", a-t-il lâché. De son côté, la spectatrice a envoyé de doux baisers soufflés au candidat star. La suite, c'est en coulisses qu'elle s'est déroulée. Auprès de nos confrères, Kristofer révèle ainsi avoir "ajouté sur les réseaux sociaux" cette jeune femme qu'il a draguée il y a dix jours. "J'espère qu'elle va répondre favorablement", ajoute-t-il.

En attendant, Kristofer reste un coeur à prendre. "Je suis toujours célibataire", confie-t-il. Toutefois, il indique ne pas être à la recherche de sa moitié. "Je n'ai pas le temps", explique le grand gagnant entré dans le top 10 des meilleurs joueurs de N'oubliez pas les paroles. "Je ne compte pas tomber amoureux dans les prochains mois parce que je suis davantage pris par mes projets artistiques et mes études. C'est surtout ça qui m'anime en ce moment, pas une relation sentimentale", précise-t-il. Peut-être que si cette mystérieuse inconnue se montre ouverte à un premier rendez-vous et plus si affinités, Kristofer dégagera du temps...

Pour l'heure, aucune des déclarations ne l'a encore fait changer d'avis. Il révèle en effet recevoir "des mots d'amour" de téléspectateurs sur les réseaux sociaux, mais pas encore de demandes en mariage. Affaire à suivre, donc !