Kurt Zouma accusé de violences animales : la sanction est tombée et elle est lourde !

Il y a des footballeurs qui deviennent célèbres par leurs exploits sur le terrain et d'autres qui se font connaître pour les mauvaises raisons. International français et pièce maîtresse de l'équipe de West Ham dans le championnat anglais, Kurt Zouma n'est pas une star du football, mais depuis février dernier, tout le monde connaît son nom, mais pas forcément pour les bonnes raisons... Le 8 février, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux commence à faire beaucoup de bruit. Dessus, on y voit le Français de 27 ans donner des coups à son chat et le maltraiter.

Une attitude qui fait scandale et Kurt Zouma devient rapidement un véritable paria, sifflé par ses propres supporters. Propriétaire de deux chats, ils vont rapidement lui être retirés avant d'être placés à la SPA en attendant de leur trouver une autre famille. Une enquête est alors ouverte par la justice britannique et le 24 mai dernier, le défenseur des Bleus est entendu par le tribunal de Thames Magistrates. Il plaide coupable de maltraitance sur son animal de compagnie et une semaine plus tard, le verdict vient de tomber dans cette affaire. Le coéquipier d'Alphonse Areola vient d'être condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général, qui s'accompagnent d'une interdiction de posséder un chat pendant cinq ans.

Son frère Yoan également sanctionné par la justice

Kurt Zouma a été jugé coupable de deux chefs d'accusation : souffrance inutile à un animal protégé ainsi qu'allégation de manquement à une obligation de protection des animaux. Une lourde sanction pour le joueur donc et qui vient s'ajouter à l'énorme amende infligée par West Ham en février. Son frère Yoan était également jugé dans cette affaire pour avoir filmé la scène sans intervenir et il a écopé de 140 heures de travaux d'intérêt général.

L'affaire entourant Kurt Zouma semble désormais terminée. S'il n'a jamais voulu s'exprimer sur cette affaire et qu'il reste muet sur ses réseaux sociaux depuis, le footballeur connaît désormais sa sanction et va payer pour la faute qu'il a commise.