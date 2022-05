Kurt Zouma accusé d'avoir maltraité son chat : le footballeur plaide coupable !

C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit et qui poursuit ​​Kurt Zouma depuis plusieurs mois maintenant. Début février, le footballeur de 27 ans, qui évolue du côté de West Ham en Angleterre, est filmé par son frère alors qu'il se trouve chez lui. On voit le joueur qui compte 11 sélections avec l'équipe de Didier Deschamps se montrer particulièrement virulent à l'encontre de l'un de ses chats et les images vont scandaliser l'opinion publique. Les réseaux sociaux se déchaînent et le joueur devient un véritable paria outre Manche.

Les deux chats de Kurt Zouma ont été placés à la SPA après lui avoir été retirés et le joueur a dû faire face à une amende record de la part de son club. Une enquête a même été diligentée par la justice anglaise et le coéquipier d'Alphonse Areola vient de comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Thames Magistrates, dans l'est de Londres. Accusé d'avoir maltraité son chat, le défenseur a décidé de plaider coupable. Il reconnaît donc qu'il a mal agi envers son chat, comme on peut le constater sur la vidéo qui a circulé sur internet. Après cette première étape, le jugement devrait être connu le 1er juin prochain.

Le frère de Kurt Zouma lui aussi entendu

Également présent aujourd'hui au tribunal, le frère du joueur, Yoan Zouma, a également été appelé à comparaître. Il a reconnu avoir "aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction" son frère dans cette histoire. Il devrait également connaître sa peine le 1er juin.

Depuis quelques semaines, les choses se sont apaisées pour Kurt Zouma, qui continue d'être hué lorsqu'il joue à l'extérieur, mais il a pu reprendre un semblant de vie normale. Pris en grippe par la population anglaise, il a reçu le soutien de son club qui a demandé à ce que l'on pardonne son joueur pour ses actes répréhensibles.

Dans l'attente de connaître sa peine, Kurt Zouma se montre très discret et il n'a plus posté une seule publication sur son compte Instagram depuis le 2 février dernier.