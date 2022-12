Kyan Khojandi métamorphosé avec des cheveux : enfin des explications sur sa transformation

En arrivant sur le plateau de l'émission Quotidien sur TMC le 6 décembre 2022, l'humoriste Kyan Khojandi a provoqué la stupeur : connu publiquement depuis toujours comme chauve, il est arrivé chevelu comme jamais. Le présentateur Yann Barthès avait fait part, sans trop insister, sur son changement de look mais son invité n'avait manifestement pas souhaité s'étendre. Il a expliqué sa métamorphose ce 11 décembre 2022 via sa chaîne YouTube.

Le comédien de 40 ans a choisi de s'expliquer à travers une vidéo tout simplement baptisée "Cheveux !" et dans laquelle il porte un bonnet, laisse le doute planer sur le fait qu'il ait ou pas gardé ses nouveaux cheveux. Dès le début de son message, celui à qui l'on doit la pastille culte Bref. n'a pas caché avoir voulu chercher un moyen de faire parler de la tournée de son spectacle Un bon moment. En réfléchissant sur sa promo, il a pensé à... ses cheveux : "J'ai perdu mes cheveux quand j'avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi. Pendant quatre ans, j'ai été assez déprimé. (...) J'ai fait un traitement à base de Minoxidil, ça avait bien marché sur moi à l'époque, j'ai retrouvé un peu de densité et tout, mais (...) je ne m'acceptais pas très bien devant le miroir, j'avais du mal avec mon propre reflet. Et puis ma copine de l'époque m'avait dit : 'écoute, moi je trouve tes yeux très beaux, le reste j'en ai rien à foutre que t'aies des cheveux ou pas'. J'ai accepté et j'ai laissé tomber. (...) J'ai ressenti une vraie paix."

Va-t-il les garder ?

S'il s'est habitué à cette situation, il n'a pas pu mettre totalement de côté le fait qu'il soit ramené à sa condition capillaire : "En accédant à une certaine notoriété, (...) de plus en plus, il y a des gens qui se sont mis à me rappeler que j'étais chauve. Du coup, je me suis demandé : 'qu'est ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j'en parle à personne, je me pointe avec des cheveux ?'. Donc je suis allé me faire poser des cheveux." Une prothèse faite chez Hairskin avec de la résine naturelle donc qui a entraîné une foule de commentaires à la fois positifs et négatifs, des articles dans les médias... Au passage, il précise qu'il avait mis au courant Quotidien et Clique de son coup d'éclat. Mission réussie pour Kyan Khojandi qui ajoute cette phrase maligne : "Et si vous vous posez la question de savoir si je vais les garder, eh ben la réponse c'est 'venez me voir en spectacle, et vous verrez."

Le jeune papa depuis le mois d'août dernier a toujours parlé ouvertement de ses cheveux. Il en avait fait le sujet d'un épisode de Bref. au cours duquel il finissait joliment par montrer qu'il s'y était fait, avec le sourire. Toutefois, en novembre dernier, il n'a pas cessé d'interroger son invité de l'émission Un bon moment Laurent Baffie sur les implants capillaires qu'il a faits. Est-ce cette rencontre et le buzz qu'a connu le sniper de Thierry Ardisson qui a soufflé l'idée à Kyan Khojandi ? Soulignons le mot de la fin de l'humoriste : si vous voulez vanner un chauve, prenez soin de vérifier si la personne ne souffre pas de sa condition, car elle peut vraiment être un poids pour elle.